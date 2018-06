Foca Econômico 2016: selecionados para a 2ª fase

Já saiu a lista de aprovados para a segunda fase de seleção do 6º Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado pelo Estadão com parceria da FGV. A próxima etapa é presencial, em São Paulo, entre os dias 15 e 17.

Os selecionados vão receber e-mail com mais orientações e devem trazer, no dia marcado, uma foto 3×4 e certificado de último semestre ou diploma. O resultado final será divulgado em 20 de março. O curso, que conta com patrocínio do Itaú, ocorre entre 4 de abril e 30 de junho.

Confira a lista e o dia da próxima fase:

15 de março

Alessandra Azevedo de Oliveira

Alexandre Novais Garcia

Ana Gabriela Verotti Farah Simony

Bárbara Nóbrega Mangieri

Beatriz Barbato Montesanti

Bianca Passerini Oliveira

Brenno Martins Giaconi de Souza

Caio Mânlio Teixeira Araujo do Carmo

Camila Cristina Curado

Cíntia Thomaz Pimenta

Cristian Favaro Carriço

Daniel Weterman da Silva

Felipe Henrique Machado Neris

Gabriely Souza de Araujo

Guilherme Lazaro Mendes

Guilherme Martins Pimentel

Humberto Abdo

Igor Araújo Porto

16 de março

Isabella Maria Lamberti de Luca

Jessica Moura Lopes Viana

João Gabriel Borges Alves

João Victor Alves de Gusmão Barroso

Jose Raimundo de Carvalho Junior

Júlia Marana Figueiredo Mustafa

Juliana Malacarne de Pinho

Lara Vieira de Faria

Leonardo Cunha Muller

Leonardo Martins Vieira Ribeiro

Lígia de Morais Oliveira

Lucas Massao Muraoka

Marcel Hartmann Prestes

Marco Aurelio Alves Martins

Maria Cortez Salviano

Maria Luiza Buriham de Siqueira

Mariana Pinguelli Totino Martins

Marianna Dias Victor Holanda

Maurício de Azevedo Ferro

17 de março

Mayara Michelli Nascimento

Melissa Carisio Pereira Neves

Murilo Cunha

Nathália Medeiros Fraga Larghi

Pablo Renato Marques Sansuste

Paloma Helena Martinho Rodrigues

pedro henrique pereira borges de oliveira

Poliana Dallabrida Wisentainer

Raphael Henrique Hernandes Vicenti

Roberta Mendonça Barbieri

Rodrigo Garcia de Azevedo

Rodrigo Lima

Rodrigo Rodrigues Rosa

Samuel Perpétuo Rodrigues

Stephanie Caroline D’Ornelas

Thamyris Barbosa de Assunção

Thiago José Fadini da Silva Siqueira

Victor Francisco Rezende

Yuri Nadim Codonho