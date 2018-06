Foca Econômico: confira os aprovados para o 6º Curso

Saiu a lista dos aprovados para o 6º Curso Estado de Jornalismo Econômico, que ocorre de 4 de abril a 3o de junho, na sede do Estadão. Realizado em parceria com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o programa é o único a treinar jovens jornalistas para a cobertura especializada na área. O curso conta com patrocínio do Itaú.

Confira os aprovados para a 6ª turma:

Alessandra Azevedo de Oliveira

Alexandre Novais Garcia

Bianca Passerini Oliveira

Caio Mânlio Teixeira Araujo do Carmo

Cristian Favaro Carriço

Daniel Weterman da Silva

Felipe Henrique Machado Neris

Guilherme Zanetti Mazieiro

Juliana Malacarne de Pinho

Lucas Massao Muraoka

Luiza Freitas da Fonseca e Silva

Marco Aurelio Alves Martins

Maria Cortez Salviano

Marianna Dias Victor Holanda

Maurício de Azevedo Ferro

Murilo Cunha

Nathália Medeiros Fraga Larghi

Paloma Helena Martinho Rodrigues

Pedro Henrique Pereira Borges de Oliveira

Ricardo Rossetto Della Corte G. Pacheco

Roberta Mendonça Barbieri

Rodrigo Garcia de Azevedo

Thaís Barcellos Azevedo de Andrade

Thiago José Fadini da Silva Siqueira

Victor Francisco Rezende