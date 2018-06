Focas também sonham

Em uma das visitas à coordenação do curso de jornalismo da UFPB, dei de cara com um cartaz cuja foto tinha uma ruma (bocado, grupo grande, em bom cearensês) de gente sentada numa escada. Nem sabia direito do que se tratava tudo aquilo, mas não tive dúvida: decidi que iria ser feliz como aquele povo todo. No vídeo abaixo, conto sobre como foi o processo até conseguir me tornar a foca 26 de 2011.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/OfwwFCAatds” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Romina Cácia, de 25 anos, é formada em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)