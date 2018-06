‘Foquices’

Por mais experiente que seja, dificilmente um jornalista esquece das dificuldades, dos micos e dos erros dos tempos de ‘foca’. É o que mostram no vídeo abaixo Pedro Doria, editor-chefe de conteúdos digitais do Grupo Estado; Claudio Augusto, editor da Nacional do Estado; Cristina Padiglione, editora do suplemento TV & Lazer e responsável pela coluna “Sem Intervalo”, do Caderno 2; e Lourival Sant’Anna, repórter especial do Estado.

Bernardo Barbosa, de 22 anos, é formado em Jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)