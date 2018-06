Frustração e/ou decepção?

Estado chegou

.

Cinco dos candidatos não selecionados para esta turma se dividiram nas respostas. No quadro abaixo, um pouco da percepção deles. E o mais importante: como cada um, hoje, está conectado com o jornalismo! Se alguém mais quiser compartilhar sua principal frustração ou até decepção jornalística em processos de seleção de estágios, trainees, empregos e experiências (alcançadas ou não) durante a graduação, comentários são hiper bem-vindos! O processo seletivo da 22ª turma iniciou com a inscrição de 1.531 participantes. Na segunda quinzena de agosto, depois da prova escrita, o Cursochegou a convocar 60 candidatos para a entrevista final . Metade do grupo foi selecionada , a outra metade não entrou. Foi por pouco. A sensação de estar “quase lá”, no entanto, deve ser entendida como uma decepção, uma frustração ou como mais uma experiência profissional?Cinco dos candidatos não selecionados para esta turma se dividiram nas respostas. No quadro abaixo, um pouco da percepção deles. E o mais importante: como cada um, hoje, está conectado com o jornalismo! Se alguém mais quiser compartilhar sua principal frustração ou até decepção jornalística em processos de seleção de estágios, trainees, empregos e experiências (alcançadas ou não) durante a graduação, comentários são hiper bem-vindos!

Pessoalmente, minha principal frustração profissional foi não trabalhar tanto quanto gostaria com trabalhos voluntários envolvendo comunicação nos diversos segmentos. Também gostaria de ter tido aplicado (não apenas entendido) essa noção tão bem destacada pelo companheiro de entrevistas do dia 16 de agosto, Daniel Figueredo Vieira, do Espírito Santo. “Quem quer trabalhar com informação, pode fazê-lo em qualquer lugar. Basta ter vontade.”

.

De decepção, a principal ilusão foi de imaginar que a universidade pudesse suprir, minimamente, lacunas de formação em edição de imagens, captação de vídeos, gerenciamento de mídias sociais e infografia. Atualmente, requisitos mais que necessários e diferenciadores para o completo exercício do ofício jornalístico, inclusive em grandes veículos com o Grupo Estado (noto isso a cada dia nas palestras do curso e durante passagem pela redação). Além é claro, na aposta em mais cursos de extensão em outras áreas de conhecimento: do direito, passando pela economia e chegando à tecnologia da informação. Por enquanto é isso. Seguimos!