Imagem é tudo!

Como se vestir adequadamente para trabalhar? Mas e se a cobertura não for de uma reunião de políticos, e sim uma reportagem feita na favela? E dá para usar roupas mais informais no verão? Essas e outras questões estiveram em discussão entre os focas nesta terça e quarta-feira, durante conversa com Renata Mello, consultora de marketing pessoal.

A preocupação com o vestuário correto tem se tornado cada dia mais importante nas empresas. Segundo Renata, a postura profissional gira em torno do tripé aparência-competência-comportamento. Em resumo, o bom senso é o grande guia de qualquer profissional que queira passar e manter uma boa imagem perante os colegas e a chefia.

Se para o mundo corporativo a aparência infelizmente acaba contando, muitas vezes, mais do que a competência e o comportamento do profissional, diferente é a atitude esperada de nós, jornalistas, com nossas fontes. Humildade nas ações e visão livre de preconceitos – como bem nos explicou Chico Ornellas, nosso coordenador – são os elementos que devem estar presentes desde a criação da pauta até finalização da matéria.

Fica lançado, então, o desafio de assim seguir trabalhando e servindo de exemplo, ainda que pelo caminho encontremos quem não aja como nós.



Mateus dos Santos, de 23 anos, é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV)