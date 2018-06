‘Inovação em empresas é pauta pouco explorada em tecnologia’, diz Renato Cruz

Por Natália Cacioli

Smartphones, tablets, óculos inteligentes, drones. Tecnologia de última geração presente na vida das pessoas e na imprensa. Mas o jornalista que quer cobrir uma área em constante evolução não precisa – e nem deve – se prender a esses assuntos: no mundo além gadgets, existem empresas cujo lema principal é a inovação. Essa é a opinião do colunista de tecnologia do Estado Renato Cruz, que falou a estudantes durante a Semana Estado de Jornalismo.

Para ele, os jovens jornalistas que querem começar a cobrir tecnologia não precisam ficar restritos às áreas de tecnologia da informação ou de telecomunicações. Saber olhar a produção tecnológica no Brasil é uma grande oportunidade para iniciar a carreira nesse setor. “Há muitas empresas inovadoras na área de mineração e commodities, por exemplo, e isso fica escondido”, disse Cruz.

O colunista, que desde 1996 escreve sobre tecnologia, também destacou que a cobertura mudou muito nesses anos devido à participação do público. “Antes, o ponto de chegada era a publicação do texto. Hoje, isso se tornou o ponto de partida para a discussão. O seu trabalho incentiva a conversa”, afirmou.