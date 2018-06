Inscrições abertas para estágio no Estadão

Está cursando o 3º ano de jornalismo em faculdades de São Paulo? Então não perca a oportunidade de participar do processo seletivo para estágio no Estadão. As inscrições online para a primeira fase começam na segunda-feira, dia 21, e ficam abertas até o dia 3 de junho, pelo site http://vagas.com.br/v1701274

Para concluir a inscrição é preciso incluir o currículo na página e fazer os testes de conhecimentos gerais, português e inglês. Atenção: uma vez iniciadas as provas, você não poderá interrompê-las. Escolha, então, um lugar tranquilo para realizar os testes. A segunda fase do processo ocorre na sede do Estadão, no Bairro do Limão, no dia 13 de junho, com prova e rodada de entrevistas. O início do estágio está previsto para julho.

Logo no início, os universitários passam por uma programação especial, com bate-papos com experientes jornalistas do Grupo Estado e treinamentos em sistemas editoriais. Os estagiários também têm a oportunidade de participar de algumas atividades promovidas pelo Curso Estado de Jornalismo, o curso de Focas do Estadão. A ideia é de que os que passarem pelo estágio tenham um incentivo a mais para, no quarto ano, se inscreverem no Focas.

Podem participar da seleção universitários que morem em São Paulo, capital, e tenham disponibilidade para uma jornada diária de seis horas. Os estagiários recebem bolsa-auxílio, transporte, alimentação no refeitório do Grupo Estado e seguro de vida. E têm 30 dias de férias remuneradas.

Acompanhe mais notícias de interesse de estudante e focas no www.estadao.com/focas e na página cursosestadodejornalismo, no Facebook.