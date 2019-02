Inscrições abertas para o 9º Curso Estado de Jornalismo Econômico

Está aberta a seleção para o 9º Curso Estado de Jornalismo Econômico, parceria do Grupo Estado com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições vão até o dia 13 de março e devem ser feitas pelo site Vagas.com. O programa é gratuito e será realizado em período integral, de 8 de abril a 5 de julho, na sede do Estadão.

Podem participar da seleção estudantes de todo o Brasil que estejam no último semestre de jornalismo ou se formaram há dois anos (2017 ou 2018). Na primeira etapa do processo, toda online, os candidatos incluem currículo e justificativa de interesse no site. Também fazem provas de conhecimentos econômicos, português e inglês.

Até 75 candidatos passam para a segunda etapa da seleção, em São Paulo. Nesta fase, que ocorre nos dias 19, 20 e 21 de março, os aprovados têm um dia de atividades no jornal. Na parte da manhã, fazem teste de conhecimentos econômicos e português, e escrevem uma reportagem econômica. No intervalo após o almoço, conhecem a redação e outras áreas do Grupo Estado. E, à tarde, passam por uma rodada de entrevistas.

Programação do curso

A turma será formada por 25 focas – apelido dado a iniciantes na profissão – aprovados na seleção e outros 5 jornalistas que trabalham no Grupo Estado. O programa inclui aulas teóricas de economia com professores da FGV, além de palestras e entrevistas coletivas com importantes nomes da economia e da política nacionais. O último curso contou, por exemplo, com uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Os focas passam ainda por diversas editorias do jornal, em sistema de rodízio, e têm a oportunidade de acompanhar a rotina de trabalho na Broadcast, agência de notícias em tempo real, no Estadão impresso e no portal Economia&Negócios, entre outras áreas.

Como projeto de fim de curso, os Focas produzem um especial multimídia, com tema proposto pela turma. O Por Minha Conta, feito pela turma do ano passado, é um site de finanças pessoais para jovens e adolescentes. O especial conta com diversas ferramentas de acessibilidade como vídeo com libras e audiodescrição. Para conferir os últimos especiais, acesse: www.estadao.com.br/tudo-sobre/focas. Acompanhe também a página dos Focas no Facebook (CursosEstadoDeJornalismo).