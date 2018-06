Inscrições para o 7º Curso Estado de Jornalismo Econômico terminam dia 19

Termina neste domingo, 19 de março, o prazo de inscrição para o 7º Curso Estado de Jornalismo Econômico. O programa é gratuito e confere diploma de extensão em Macroeconomia e Finanças pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP), instituição parceira do Grupo Estado. O curso vai de 10 de abril a 7 de julho e tem patrocínio do Itaú.

Podem participar da seleção recém-formados (2015 e 2016) e alunos de último semestre de jornalismo. No ato da inscrição, pelo site vagas.com.br, o candidato realiza provas online de conhecimentos econômicos, português e inglês, justifica seu interesse pelo curso e indica a notícia econômica que foi, em seu ponto de vista, a mais importante dos últimos meses. Serão aprovados para a segunda fase até 75 jovens, que passarão por novos testes e entrevista na sede do Estadão. O resultado final será divulgado em 16 de abril.

Ao longo do programa, os jovens jornalistas cumprem um currículo de economia, definido em conjunto pela FGV e por editores do Estadão, que inclui disciplinas de macroeconomia, política econômica, sistema financeiro, mercado de capitais e avaliação de empresas, além de matemática financeira e estatística. Eles ainda têm a oportunidade de participar de entrevistas coletivas com líderes da economia e da política brasileiras, organizadas especialmente para o curso.

Os alunos também desenvolvem uma grande reportagem multimídia, orientados por experientes editores do Estadão. Os repórteres participam de todas as etapas de produção, da pauta à edição final, e o resultado é publicado no portal do Estadão e distribuído pela Agência Estado.

Na página www.estadao.com.br/focas, o candidato encontra mais informações sobre o curso. Também é possível ver novidades e encontrar dicas na página www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.