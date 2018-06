Inscrições para o 27º Curso Estado vão até 31 de julho

Quer ser um foca do Estadão? Então não perca o prazo para se inscrever no processo seletivo do 27º Curso Estado de Jornalismo. Você tem até 31 de julho para entrar no site vagas.com e realizar as provas da primeira fase, com testes conhecimentos gerais, português e inglês. O curso é gratuito e ocorre de 12 de setembro a 9 de dezembro.

Os candidatos precisam estar no último ano de Jornalismo ou ter se formado recentemente (2014 e 2015). Até 90 inscritos serão chamados para participar da segunda fase, na sede do Estadão, entre os dias 22 e 25 de agosto. Em um dia de atividades, os jovens jornalistas fazem prova de conhecimentos gerais, escrevem texto jornalístico e passam por entrevista. Também têm a oportunidade de conhecer a redação e outras áreas do Grupo Estado.

Nos três meses do programa, os 30 focas selecionados têm aulas teóricas e práticas, além de palestras especiais e entrevistas coletivas. Nos últimos anos, o curso recebeu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a senadora Marina Silva e o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Os alunos também atuam em várias editorias e plataformas jornalísticas do Estadão, monitorados por experientes jornalistas.

O currículo inclui ainda aulas de Política, Economia, Português, Ética e Direito, que complementam a formação acadêmica dos Focas. Também estão previstos treinamentos sobre Reportagem com Auxílio do Computador e acompanhamento de gastos públicos.

Ao fim do curso, os alunos produzem um projeto jornalístico multiplataforma, publicado na versão impressa, para todo o País, e no portal do Estadão. O tema a ser trabalhado é sugerido pela própria turma, podendo variar de Movimento Maker a Olimpíadas.

Criado em 1990, o Curso Estado de Jornalismo é o único programa do gênero válido como extensão pela Universidade de Navarra, na Espanha. Cerca de 800 profissionais já participaram do treinamento – boa parte atua no Grupo Estado e em outras grandes redações do País. O programa de 2016 tem o patrocínio da Philip Morris. Acompanhe novidades também no facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.