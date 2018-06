Inscrições para o 28º Curso Estado de Jornalismo terminam hoje

Termina nesta segunda-feira, 31, o prazo de inscrição para o 28º Curso Estado de Jornalismo. Podem participar da seleção estudantes de todo o Brasil que estão no último ano de jornalismo ou que se formaram há dois anos (2015 e 2016). O curso é gratuito e ocorre de 11 de setembro a 8 de dezembro. Para se inscrever, é preciso acessar o link www.vagas.com.br/v1528231.

Na primeira etapa, os candidatos enviam os seus currículos e fazem uma prova online sobre conhecimentos gerais, português e inglês. A segunda fase, com até 90 selecionados, é presencial e será realizada dos dias 22 a 25 de agosto, na sede do Estadão, em São Paulo.

Os aprovados para a segunda etapa vão ter um dia de atividades no jornal. Na parte da manhã, fazem prova de conhecimentos gerais e português, e escrevem uma reportagem. No intervalo após o almoço, vão conhecer a redação e outras áreas do Grupo Estado. E, à tarde, participam de um processo de entrevista.

Também conhecido como Curso de Focas – apelido dado a iniciantes na profissão -, o Curso Estado de Jornalismo é um dos mais tradicionais programas de treinamento do País. Cerca de mil profissionais passaram pelo projeto e hoje trabalham no Grupo Estado e em outras redações no Brasil e no exterior.

O programa, com certificado válido pela Universidade de Navarra e patrocínio da Philip Morris, inclui disciplinas teóricas de política, economia, filosofia, ética e português, e módulos práticos com palestras e coletivas especiais. Nos anos anteriores, o curso recebeu como entrevistados o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a senadora Marina Silva e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Além das atividades, os alunos passam por diversas editorias do jornal e têm a oportunidade de escrever notícias para o impresso e para portal. O produto final do curso é um suplemento especial multimídia, com tema escolhido pela turma, que é publicado no Portal Estadão (confira o suplemento do último curso).