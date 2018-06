Jornalismo Econômico: inscrições abertas em 26 de janeiro

Estão abertas as inscrições para o 6º Curso Estado de Jornalismo Econômico, o mais completo programa de treinamento para jovens repórteres que desejam trabalhar no setor. Podem participar jornalistas formados em 2014 e 2015, além de alunos de último semestre de faculdades de jornalismo de todo o País.

O curso vai de 4 de abril a 30 de junho e é realizado em parceria com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP), que desenvolveu o currículo teórico de acordo com as necessidades apontadas por editores do jornal. O programa ocorre em período integral e é gratuito.

Pela manhã, os participantes têm aulas com professores da FGV e desenvolvem atividades jornalísticas específicas, como entrevistas coletivas realizadas especialmente para os alunos. Nos anos anteriores, os focas – como são chamados os jornalistas novatos – tiveram a oportunidade de sabatinar líderes da economia nacional, como o atual ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, por exemplo. À tarde, os alunos passam por diversas editorias do Estadão e da Agência Estado, para aprender na prática como atuar em jornalismo econômico.

“As aulas são tão fáceis de entender, com professores tão pacientes e didáticos, que o medo da matemática é liquidado logo no primeiro dia”, diz Flavia Alemi, aluna em 2015 e hoje repórter do portal Economia & Negócios, do Estadão. “Além disso, a experiência na redação, o contato com jornalistas do setor e a possibilidade de entrevistar pessoas do alto escalão são itens que fazem a diferença do curso.”

O processo de inscrição é online, junto com a primeira fase de seleção, e vai até 28 de fevereiro. O candidato deve fazer o cadastro do currículo no site Vagas, justificar seu interesse pelo curso e dizer qual foi, em sua opinião, o principal fato da cobertura econômica em 2015. Na sequência, passa por testes digitais de conhecimentos econômicos, português e inglês

Serão aprovados para a segunda fase, em março, até 75 jovens. Em um dia de programação, eles vão fazer novo teste de conhecimentos e terão de redigir uma reportagem econômica. Há, ainda, entrevista com profissionais do Grupo Estado. O resultado final, com os 25 aprovados, será divulgado em 20 de março. O curso tem patrocínio do Itaú.

Na página www.estadao.com.br/focas, o candidato encontra mais informações sobre o curso. É possível também ver novidades e dicas em www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.