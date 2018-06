Jornalismo Econômico: inscrições terminam dia 28/02

Termina no próximo domingo (28) o prazo de inscrição para o 6º Curso Estado de Jornalismo Econômico. Podem participar jornalistas formados em 2014 e 2015, além de alunos de último semestre de faculdades de jornalismo de todo o País. O processo de inscrição é online. O candidato deve fazer o cadastro do currículo no site vagas.com.br, justificar seu interesse pelo curso e dizer qual foi, em sua opinião, o principal fato da cobertura econômica em 2015. Na sequência, passa por testes digitais de conhecimentos econômicos, português e inglês, concluindo assim a primeira fase de seleção.

Serão aprovados para a segunda fase até 75 jovens. Em março, durante um dia de programação, na sede do Estadão, em São Paulo, os classificados vão fazer novo teste de conhecimentos, redigir uma reportagem econômica e passar por entrevista com profissionais do Grupo Estado. O resultado final será divulgado em 20 de março.

O curso vai de 4 de abril a 30 de junho e é realizado em parceria com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP), que desenvolveu o currículo teórico de acordo com as necessidades apontadas por editores do jornal. O programa ocorre em período integral e tem patrocínio do Itaú.

Na página www.estadao.com.br/focas, o candidato encontra mais informações sobre o curso e o link para o vagas.com.br . É possível também ver novidades e dicas em www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo .