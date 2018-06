Jornalismo Econômico: veja os aprovados para a próxima fase de seleção

Saiu a lista dos classificados para a 2ª fase de seleção do 4º Curso Estado de Jornalismo Econômico. Agora é chegada a hora das provas presenciais, que serão realizadas nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, conforme mensagem enviada por e-mail aos aprovados. Os selecionados precisam estar na sede do Grupo Estado (Avenida Eng. Caetano Álvares, 55 – Bairro do Limão; veja no fim do post dicas de como chegar), às 9 horas, para prova de conhecimentos econômicos, português, texto jornalístico e entrevista. Os testes serão feitos na Sala dos Focas, no 6º andar (redação).

Traga uma foto 3×4 e comprovante de matrícula ou de conclusão do curso. Confirme sua presença e tire dúvidas sobre as datas pelo e-mail: foca@estadao.com .

Prepare-se um para um dia inteiro de atividades, com almoço e visita ao Grupo Estado. O processo deve terminar às 18 horas, dependendo do volume de entrevistas.

Parabéns aos selecionados!!!

Confira os nomes e as datas:

17.02.14 – 2ª-feira

18.02. 14 – 3ª-feira

19.02.14 – 4ª-feira

COMO CHEGAR

A São Paulo – Para os que vão usar ônibus interestaduais, o Terminal Rodoviário do Tietê fica bem perto do Estadão e tem estação de metrô anexa. Da estação Tietê é possível tomar metrô até a estação Barra Funda, a mais próxima do jornal, e de lá seguir para o Estadão de ônibus (veja mais abaixo). Se não houver trânsito, o táxi total entre o Terminal Rodoviário e o Estadão costuma custar perto de R$ 20. O Aeroporto de Congonhas fica na zona sul da cidade – e o Estadão, na norte. De Congonhas, a melhor maneira é tomar um ônibus que pare na Estação Jabaquara de metrô e depois fazer baldeações até a Estação Barra Funda. O Aeroporto de Cumbica está localizado em Guarulhos, uma cidade vizinha, o que torna os táxis muito caros, se você não for dividir a corrida com ninguém (por volta de R$ 100). A melhor alternativa é usar o serviço de ônibus executivo (R$ 36,50), com linhas que saem do aeroporto para a Estação Barra Funda ou o Terminal Tietê. Alguns sites podem ajudá-lo a montar seu roteiro. Para itinerários de ônibus:

Documento www.sptrans.com.br/itinerarios. Para mapa do metrô: www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf. Para ônibus saindo do Aeroporto de Cumbica, Guarulhos: www.airportbusservice.com.br PDF

Ao Estadão – Você pode entradar por duas portarias diferentes – Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, e Avenida Professor Celestino Bourroul, 100. A forma mais fácil para chegar até o Estadão é a partir da Estação Barra Funda de metrô. As linhas do transporte público 9191-10 – Jd. Elisa Maria; 9789-10 – Jd. Paulistano; e 978L-10 – T.T.V.N. Cachoeirinha, que fazem parte do sistema de Vale-Transporte (Bilhete Único), partem da estação e têm ponto de parada perto da portaria da Avenida Professor Celestino Bourroul.