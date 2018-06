Jornalismo econômico: veja os aprovados

Saiu a lista dos 25 aprovados para a 3ª turma do Curso Estado de Jornalismo Econômico. Parabéns a todos e nos vemos no dia 6 de maio, às 9 horas, aqui no Estadão, na mesma sala em que fizeram as provas da segunda fase.

Conheça os selecionados:

Alana Carrer Martins; Allana Meirelles Vieira; Brenno Grillo Luiz; Caio Bordallo Proença; Claudia Assencio de Campos; Claudia Renata Gonzales Novaes; Edgar da Costa Maciel; Égon Ferreira Rodrigues; Felipe Cordeiro de Souza; Fernando Ladeira de Azevedo; Giordano Benites Tronco; Idiana Silveira Tomazelli; Jonatas Francisco de Oliveira; Júlia Matravolgyi Damião; Juliana Karpinski da Conceição; Laura Maia de Castro; Leonardo Ferreira Costa; Letícia Marçal Russo; Mario Braga Magalhaes Hubner Vieira; Mateus Fagundes Carvalho; Raissa Ebrahim dos Santos; Silvia Pires Volpini; Sirlene Souza Farias; Thaise Constancio Temoteo; Thiago Bagolin Moreno.

Os aprovados devem mandar por e-mail RG, CPF e comprovante de residência, além da ficha de cadastro enviada pela Coordenação do Curso.