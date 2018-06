Jornalista Paulo Henrique Lobato analisa as fases da cobertura de desastres naturais

Palestrante da Semana Estado, jornalista Paulo Henrique Lobato

Por Alline Magalhães

O jornalista do Estado de Minas, Paulo Henrique Lobato, que veio à Semana Estado de Jornalismo para falar sobre a cobertura do desastre de Mariana, conta que reportagens sobre temas como este possuem diferentes fases de abordagem. “A primeira fase é contar a história das vítimas e contar o que aconteceu”, disse Lobato. No caso da tragédia da Samarco, durante esta primeira etapa, foi importante contar onde fica e como é Bento Rodrigues – o distrito mais afetado pelo mar de lama do rompimento da barragem.

Em seguida, Lobato explicou que é papel do repórter buscar as causas do evento, fazendo uma análise mais aprofundada. “Na segunda fase, você vai encontrar a maior parte da notícia, lá na delegacia da polícia federal ou no gabinete do procurador, que está investigado”, diz ele. Para Lobato, atualmente, o noticiário referente ao desastre de Mariana ainda está nesta etapa.

Conforme a visão do jornalista, haveria ainda uma terceira fase na qual devem ser apreciados os desdobramentos do evento. “A terceira fase é para sempre. Por exemplo, até hoje não foi encontrado o corpo de uma vítima e as pessoas ainda não receberam todas as indenizações que têm direito. Ainda não houve nenhuma prisão por causa disso e, provavelmente, vai ser a primeira prisão por crime ambiental no Brasil”, acrescenta.

Lobato conta ainda que o jornal onde trabalha segue acompanhando de perto a situação das pessoas que tiveram que ser realocadas, o estado das regiões e do rio afetado, bem como o sistema de fornecimento de água. Para ele, a tarefa fundamental do jornalista é descobrir onde ocorreu o erro que irá gerar o fato noticioso e, então, fazer a denúncia.