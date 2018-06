Luis Fernando Bovo sugere mudança no currículo das faculdades

Por Guilherme Mattar e Isabel Filgueiras

Apressado e motivado pelo que descreveu como “um dia de universidade”, o editor-executivo do portal do Estado, Luis Fernando Bovo, descreveu o site redesenhado do jornal como “um filho”. Antes de se apresentar na Semana Estado de Jornalismo, nesta terça-feira (22), o jornalista comentou o perfil que comunicadores recém-formados devem ter em tempos de tecnologia onipresente.

“O que o mercado exige ainda é muito diferente do que a universidade dá aos estudantes. Eles aprendem um conteúdo defasado”, afirmou Bovo.

De acordo com o editor-executivo, embora dominem os gadgets eletrônicos para fins de entretenimento, jovens jornalistas têm de saber incorporar o conhecimento à profissão.

Ele também disse que a melhor forma de um recém-formado entender a demanda do mercado é participar de eventos como a Semana Estado. “Entrar em contato com profissionais atuantes dá uma dimensão do que é preciso para se destacar”, disse.

Parceira na rodada de discussões do segundo dia do evento, a diretora de redação do periódico Zero Hora, Marta Gleich complementou a linha de pensamento de Bovo.

“Saber jornalismo é uma coisa. Usar tecnologia é outra. Mas essa geração tem uma vantagem: se adaptam mais fácil, são mais preparados para se expressar por muitas plataformas”, ponderou a jornalista.