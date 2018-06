Cultura local influencia jornalismo, diz correspondente Mac Margolis

Suellen Amorim

O correspondente Mac Margolis, da revista NewsWeek, frequenta o Brasil há mais de trinta anos. Entre as muitas viagens que fez dos Estados Unidos, sua terra natal, para cá, sempre manteve o trabalho paralelamente e aprendeu a trabalhar de acordo com as diferenças do jornalismo nos dois países. “Um dos desafios é fazer o papel da tradução, não só da língua, mas da cultura e da história de um povo, sem perder o interesse do leitor.”

Margolis é especialista nos estudos da América Latina e, ao longo das viagens, identificou as diferenças no fazer jornalístico entre Brasil e EUA. Para Margolis, essas diferenças perpassam a maneira de fazer contato com as pessoas, o cultivo das fontes, mas também a relação com elas: “Você não deve fazer panfleto (expressão que significa manter contato pessoal com a fonte), é o seu trabalho”, disse o correspondente, durante a Semana Estado de Jornalismo.