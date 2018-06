Mas você vai largar o seu emprego?

A pergunta do título foi uma das primeiras que ouvi de Chico Ornellas, coordenador do curso, na minha entrevista de seleção. Era um teste para saber do que estava disposto a abrir mão para ser um dos 30 focas do Grupo Estado neste ano.

A entrevista é o primeiro momento em que os então candidatos são confrontados com as concessões necessárias para participar do curso. Deixar o emprego é apenas uma delas. No caso de quem é de fora de São Paulo, como eu, isso se estende para ficar longe da cidade natal e da convivência diária com familiares, velhos amigos e namoradas (os)…

Também não se pode esquecer que os focas não são remunerados. É preciso negociar com a família ou calcular as economias para saber como não ficar no vermelho durante os 100 dias de curso.

Ou seja, o recado que fica é o de que não há espaço para hesitar. Depois de mais de um mês de treinamento, fica muito claro que todos os focas fariam tudo de novo para estar aqui.