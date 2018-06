Novas ferramentas são destaque no terceiro dia

Tecnologia e mídias sociais foram os destaques do terceiro dia da Semana Estado de Jornalismo. Cerca de 200 estudantes lotaram o auditório do Estado para tentar compreender o impacto das novas ferramentas tecnológicas no cotidiano das redações.

A palestra Tecnologia a nosso favor contou com a participação do editor do Link, Camilo Rocha, e do repórter Murilo Roncolato. Além de explicarem um pouco sobre a história e o dia a dia da editoria, os jornalistas falaram sobre plataformas inovadoras que podem auxiliar o trabalho dos profissionais.

O grande destaque foi a apresentação do Google Glass, óculos de realidade aumentada do Google, que pôde ser testado por dois alunos.

Já a segunda mesa do dia, cujo tema foi Redes Sociais para jornalistas, teve a presença do diretor de jornalismo e política do Twitter, Leonardo Stamilo, e do diretor de parcerias de mídia para América Latina do Facebook, Luis Olivalves.

Os estudantes puderam tirar dúvidas comuns sobre as duas plataformas e debater temas como a capacidade de mobilização social das redes sociais, a censura na internet, algoritmos de interesse – responsáveis por filtrar o que aparece ou não na timeline de cada usuário – e o papel das redes no jornalismo atual.

Além de assistirem as palestras, os estudantes já começaram a demonstrar preocupação com o Prêmio Santander Jovem Jornalista, que vai dar uma bolsa de estudo de seis meses na Universidade de Navarra, na Espanha, para o responsável pela melhor reportagem com o tema Tecnologia revoluciona educação.

Muitas perguntas sobre sobre a9ª edição do prêmio surgiram ao longo do dia e os jovens, que terão que entregar os trabalhos até as 18 horas do dia 28 de outubro, se mostraram preocupados com o prazo. “Eu vou participar, o duro vai ser arrumar tempo. Vou ter que pensar nisso entre segunda e terça-feira mesmo”, disse Iule Santos, aluna da Anhembi Morumbi.