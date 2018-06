O tão esperado primeiro dia

O tal dia chegou e chegou como um furacão. Nesta segunda-feira, 19 de setembro, estávamos todos curiosos pela primeira passagem pelas redações do Grupo A ansiedade era evidente nas mãos inquietas e nos olhos de todos. “Será que vão gostar de mim? E se não forem com a minha cara? Me deixarão fazer alguma coisa? Eu vou conseguir dar conta do recado? E se eu não souber o que fazer?” O receio pelo que estava por vir era perceptível na feição de qualquer um dos focas presentes.

No período da tarde, seguimos todos para as respectivas editorias ou veículos que nos foram estipulados e nelas ficamos até o início da noite, quando retornarmos novamente à sala de treinamento para a escrita de uma matéria que nos foi solicitada pela manhã e cujo deadline era às 23h59 do mesmo dia. Começávamos a ter que administrar, de fato, o nosso próprio tempo, a fim de darmos conta de todas as tarefas que tinham de ser realizadas.

A chegada de cada um à sala dos focas trazia um burburinho sem fim. “E aí, como foi? Gostou?” Era o que todos ouviam dos colegas ao chegar. De uma forma geral, o saldo foi positivo, bastante positivo! A maioria dos focas foi bem recebida pelas equipes e já teve o que fazer nestas primeiras horas frente às redações de um dos maiores grupos de comunicação do País. Pesquisas, apurações, edições e até mesmo a escrita de algumas notas, algumas das quais já foram publicadas pela Agência Estado, ‘Jornal da Tarde’ e ‘O Estado de S. Paulo’.