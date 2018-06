Os posts mais pop de setembro

Quais foram os textos mais populares deste blog no mês de setembro?

Chegamos à segunda semana de outubro, então já podemos contar, com justiça, o número de retweets e recomendações no Facebook dos posts dessas duas primeiras rodadas. São eles:

1º) Um pouco de amor em São Paulo, de Luiza Calegari

A crônica com personagens da cidade teve 89 recomendações no Facebook e um solitário tweet. Marca 90 pontos na nossa audiência.

2º) A eterna síndrome de Clark Kent, de Gabriela Forlin

O primeiro e mais famoso super-herói do mundo decidiu ser jornalista. E é sobre a ambição de salvar o mundo que a Gabriela escreveu, sendo recomendada por 47 pessoas no Facebook e mais meia dúzia no Twitter. 53 pontos.

3º) A preparação diária para um bom jornalismo, de Natália Peixoto

36 recomendações no Facebook e 11 tweets somam 47 pontos. Natália parte do fato de que alunos de Engenharia escrevem melhor que os de Jornalismo.

4º) Elegância à mesa, de Talita Matias

Os twitteiros adoraram as dicas de Talita sobre modos à mesa e marketing pessoal. 44 tweets, apesar de não ter ainda repercutido no Facebook.

5º) 10 dicas infalíveis para futuros focas, de Davi Lira de Melo

Todos os anos, quase duas mil pessoas disputam as 30 vagas do Curso Estado de Jornalismo. Quarenta e duas pessoas – 36 no Facebook e 7 no Twitter – compartilharam as dicas do Davi para competir na prova.

Frederico “Cedê” Silva, de 25 anos, é repórter do Estadão.edu e foi foca em 2010