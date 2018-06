Para estudantes de Jornalismo

Hoje quero compartilhar com os leitores do blog uma das coisas que mais me afligiram durante todo o curso, mesmo que diretamente nada tenha a ver com suas atividades: o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), também chamado de Projeto Experimental. Eu e mais três focas estamos no último ano de nossas graduações, tendo que cumprir as obrigações acadêmicas, além das extensas e construtivas atividades no Grupo Estado. No dia 3 de novembro, com a entrega do projeto, teve fim um dos maiores sofrimentos pelos quais passei na minha vida acadêmica. Senti um alívio enorme, sentimento delicioso, como se um enorme peso fosse tirado da minha cabeça.

No processo de escolha do formato do projeto, desde o início decidi que não queria fazer uma monografia, apesar de gostar da linguagem acadêmica. Tinha vontade de produzir um livro-reportagem sobre algo que fosse de interesse social. Pensei em uma gama de assuntos diferentes, e acabei definindo como tema aquilo que me despertava maior interesse à época: o problema das drogas. Meu desejo era fazer um livro de perfis de usuários e ex-usuários. As maiores dificuldades que tive foram convencer os personagens a contarem suas histórias para um estudante de Jornalismo e ter tempo hábil para escrever o livro do modo que gostaria. No fim, deu certo… e as aulas de texto do curso Estado me foram extremamente úteis para que eu pudesse acelerar a escrita mantendo certa qualidade do conteúdo.

Mas se obtive o sucesso, deixo claro que não foi única e exclusivamente pelo meu esforço. Tive ajuda, e muita. Consegui entregar meu projeto graças aos meus amigos. Na faculdade, companheiros com os quais convivo há anos me auxiliaram para que eu tivesse força, inspiração e vontade para terminar meu TCC e entregá-lo no prazo. São amigos que escreveram o prefácio e uma das abas do livro que constitui meu projeto. No curso Estado, onde tenho passado a maior parte dos meus dias desde 1º de setembro, vários focas, que se tornaram grandes parceiros, colaboraram para que eu concluísse o TCC. Alguns leram meus textos, outros deram conselhos, muitos torceram por mim.

Escrevi isso para compartilhar a experiência que tive especialmente com os leitores que são estudantes de Jornalismo e estão prestes a iniciar a produção de seus TCCs. É possível, embora não sem alguns sacrifícios, conciliar os estudos e o projeto com a vida profissional. O determinante, além da própria garra, é ter a humildade de pedir ajuda quando bater o desespero. E quando atingimos o objetivo, a sensação é realmente ótima.