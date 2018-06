Participantes da Semana se preparam para Prêmio Santander Jovem Jornalista

Por Mariana Naviskas

Os inscritos nesta edição da Semana Estado de Jornalismo já começaram a pensar em reportagens para o 9º Prêmio Santander Jovem Jornalista, evento paralelo à Semana, que garante ao vencedor uma bolsa de estudos de seis meses na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, na Espanha.

“Eu fiquei pesquisando até às 5h30 da manhã, dormi só duas horas”, contou Daniel Melo, estudante do último ano da Universidade Sagrado Coração (USC), em Bauru. O jovem até já entrou em contato com assessorias de imprensa para tentar emplacar uma reportagem criativa com o tema proposto para este ano: Tecnologia revoluciona educação.

O prêmio, que tem como objetivo incentivar e valorizar o talento de estudantes de jornalismo em todo o território brasileiro, busca matérias inovadoras e criativas, e é nisso que os participantes estão focando. “Eu estou em busca de uma pauta que fuja do lugar comum, algo novo, já que educação e tecnologia são assuntos muito falados”, disse Aliana Brito, aluna do último período na Universidade Católica de Santos (Unisantos). Os estudantes têm até o dia 28 de outubro para entregar as reportagens. “O jeito vai ser trabalhar muito no final de semana”, declarou a participante.

Os jovens vão ter que se virar com o prazo apertado – principalmente aqueles que ainda precisam voltar para suas cidades. É o caso de Marcelo Argolo, aluno da Universidade Federal da Bahia (UFBA). “Eu estou pensando em um assunto de Salvador, mas fico aqui até sexta-feira, então vou ter basicamente sábado e domingo para apurar e escrever”, contou.

O texto para concorrer ao Prêmio Santander Jovem Jornalista deve ter, no máximo, 3 mil caracteres no Word, sem espaços. Os concorrentes têm que enviar a reportagem para o e-mail jovemjornalista@estadao.com, até as 18h do dia 28 de outubro. A matéria deve estar identificada com nome do autor, idade, endereço, nome da faculdade, semestre, RG, CPF e telefone.