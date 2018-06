“Projeto Plenário” monitora resultado das votações no Senado

Como os 81 senadores da república estão votando? Para facilitar o acesso a essa informação, o Projeto Plenário atualiza todas as votações do Senado em uma plataforma fácil e prática. Idealizado e desenvolvido pela jornalista Gabriela Caesar (que foi nossa foca em 2015), o site é uma ferramenta que ajuda no controle social, oferecendo o monitoramento online do desempenho dos políticos.

A ideia do projeto surgiu durante um curso de programação que a jornalista realizou em abril e maio deste ano, em São Paulo. A experiência como setorista do Senado e a tarefa de desenvolver um site para o curso resultaram na criação do Plenário. “Queria mostrar como o Legislativo tem votado, porque o presidente Michel Temer comanda um governo reformista, com várias proposições importantes que foram ou vão ser votadas pelo Congresso.”

O Plenário é uma ferramenta open source (código aberto). Ou seja, qualquer pessoa pode ver o código e sugerir alterações para melhorar o site.

O próximo passo será expandir o Plenário para a Câmara dos Deputados e para as esferas estadual e municipal. Uma nova versão, com a programação mais sofisticada, deve entrar no ar ainda neste mês.

Projeto foi desenvolvido pela jornalista Gabriela Caesar.