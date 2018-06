A primeira atividade prática já ocorreu no terceiro dia de curso. Isso, sábados e domingos acabam sendo considerados dias úteis para os focas. No dia 3, a proposta lançada pelo professor Luiz Carlos Ramos reuniu nós 30, da nova turma, na Praça da Sé. No lugar onde tudo começou, no marco zero da cidade, o desafio era conhecer os principais pontos turísticos do centrão paulistano e logo depois desenvolver uma pauta. Ali, na hora, de supetão! A entrega do texto ficaria para o dia seguinte.

Logo depois de juntar o grupo, às 10h de um sábado ainda frio, nas ladeiras da catedral, eis que surge diante de todos uma pauta caída do céu, ou melhor, talvez de bicicletas. O ciclista e também jornalista Elcio Thenorio estava dando partida do marco zero da Sé para uma trajetória em prol do meio ambiente. Durante 5 anos ele irá dar a volta ao mundo de bicicleta, percorrendo 90 mil quilômetros por 80 países, nos 5 continentes, reportando tudo que estiver sendo feito em favor da preservação do planeta.

Uma notícia pronta. Certa. Simbólica e reportável. Mas havia apenas uma notícia para 30 focas. A “descoberta” da matéria ficou para quem viu primeiro – o próprio Luiz Carlos. A indelicadeza de assumir a pauta para si, acredito, acabou ficando com ninguém. Optei por uma segunda opção. Mas que a notícia era bacana, isso era. No entanto, ser gentleman em jornalismo algumas vezes pressupõe dar a posse do fato a quem primeiro desbravou ou sugeriu. Isso quando as outras possibilidades de pautas são factíveis. Senão é fight: a boa e leal luta jornalística pela diferenciação de uma mesma cobertura. Seguimos.

