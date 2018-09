Rádio e podcasts são destaques do último painel da Semana Estado

Por Leonardo Zvarick

No último painel da Semana Estado de Jornalismo, os jornalistas Emanuel Bomfim, editor multimídia do Estadão, e Thiago Barbosa, gerente de jornalismo da CBN, discutiram o crescimento e consolidação do podcast como formato de narrativa radiofônica.

Segundo Barbosa, o podcast é uma forma moderna de se produzir e consumir rádio. Para ele, um de seus principais atrativos é a versatilidade. “Você pode falar sobre qualquer assunto, se o papo estiver fluindo bem, a pessoa para pra te ouvir”. Ele destaca ainda o potencial do formato de sobreviver ao tempo. “É um conteúdo mais perene, que não morre ali. Tem programas que lançamos há mais de um ano que continuam reverberado, graças às redes sociais”, concluiu.

Para Bomfim, essa abrangência se deve ao fato do podcast não exigir exclusividade na hora de ser consumido. “A pessoa pode estar no carro, cozinhando, estudando e ouvir um programa”. Ele destaca ainda que, apesar de seu público ser majoritariamente composto por pessoas que tem como hábido o consumo on demand, trata-se de um formato muito democrático dentro do audiovisual.

Questionados sobre o alcance do podcast em um país em que boa parte da população ainda não tem conexão com a internet, o editor multimídia do Estadão disse que isso é algo que buscam e que virá com uma melhor infraestrutura.