Redação: é hoje!

O grande dia chegou. Desde que fomos aprovados, esperamos ansiosos (e nervosos) pelo dia em que finalmente faremos parte do espaço sagrado do jornalismo: a redação. A partir de hoje, os 30 focas invadem a redação dos veículos do Grupo Estado ávidos por conhecimento e com muito medo de trancar as páginas do Hermes e atrasar a edição.

A cada semana, passaremos por uma editoria/veículo: Nacional, Vida/Internacional, Economia, Metrópole, Esportes, Suplementos/Caderno2, Agência Estado, Portal, Rádio Estadão ESPN, e Jornal da Tarde.

A escala que determina a ordem em que passaremos por cada uma foi divulgada na sexta-feira. Claro que nem todos ficaram radiantes com a própria sorte, mas presenciar a reação de cada um ao olhar a lista foi hilário. Por isso, compartilho com vocês um pequeno vídeo desse momento.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/6U4U0F8Jp_s” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Eu começo no caderno Nacional. É meu preferido? Não. Mas está longe de ser o pior. Para falar a verdade, estou até bem empolgada, acho melhor iniciar em uma editoria longe da minha zona de conforto. A gente aprende com tratamento de

choque.

Desejem-me sorte.

Cecília Cussioli, de 22 anos, é formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)