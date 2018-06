Regulamento – 2º Curso Estado de Jornalismo Esportivo

Confira as regras do jogo:

2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO / SELEÇÃO UNIVERSITÁRIA ESTADÃO

REGULAMENTO – 2014

O 2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO é uma iniciativa do jornal O Estado de S.Paulo que se destina a incentivar o estudo e o aprimoramento da cobertura esportiva entre os estudantes de jornalismo e será regido por este regulamento.

1º) Poderão se inscrever para participar do 2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO estudantes do último ano (4º ano) ou formados no 2º semestre de 2013 pelas faculdades dos 12 Estados que receberão jogos da Copa do Mundo de 2014 (SP, RJ, MG, PR, RS, DF, MT, BA, PE, RN, CE e AM).

2º) O processo seletivo será feito mediante inscrição gratuita e simultânea realização de prova pelo Vagas.com. O acesso ocorre através do site www.estadao.com.br/focas, no período de 17 de fevereiro a 11 de março de 2014.

3º) Os 24 melhores candidatos serão selecionados para participar do 2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO, também gratuito, realizado na sede do jornal O Estado de S.Paulo (na capital paulista), de 1º a 8 de abril, em período integral.

a) A seleção de que trata o item anterior será de responsabilidade de profissionais de reconhecida competência e experiência, indicados pelos coordenadores do programa.

4º) Os aprovados serão comunicados, por e-mail, até o dia 15 de março de 2014. Para serem aceitos no programa, deverão enviar certificado de matrícula de sua faculdade ou o comprovante de formatura em dezembro de 2013, com o compromisso de apresentar o original deste documento no primeiro dia do curso.

5º) Uma vez aprovado, o candidato deve estar ciente de que se trata exclusivamente de uma iniciativa em favor de seu aprimoramento profissional, não subentendido nenhum outro direito, de qualquer espécie.

6º) Os alunos aprovados de outros Estados terão passagem aérea da respectiva capital até a cidade de São Paulo, na véspera do início do curso. O mesmo vale para a volta ao Estado de origem após o encerramento do programa.

7º) Durante o período de realização do 2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO, todos os alunos contarão com subsídio para almoço e jantar no refeitório do Grupo Estado.

a) Qualquer outra ajuda de custo e/ou despesa, do momento da inscrição até o encerramento do programa e retorno para a cidade de origem, além daquelas aqui mencionadas, será de responsabilidade do candidato.

A SELEÇÃO UNIVERSITÁRIA ESTADÃO será formada por 12 jovens, selecionados entre os 24 participantes do curso, que terão o compromisso de realizar cobertura colaborativa da COPA DO MUNDO 2014, por um período de até 60 dias, a serem definidos de acordo com a necessidade de cada praça, entre os meses de MAIO e JULHO de 2014.

Nesta etapa, cada um dos selecionados deverá estar de acordo em cumprir as seguintes regras:

1º) A participação do aluno no 2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO já pressupõe sua disponibilidade e compromisso para eventualmente ser um dos escolhidos para trabalhar na SELEÇÃO UNIVERISTÁRIA ESTADÃO, quando atuará como ‘repórter colaborativo’ durante a Copa do Mundo. Não atendendo a essa exigência, não caberá qualquer reivindicação diversa, caducando sua concessão no caso de impossibilidade.

a) Excepcionalmente, no caso de impedimento de qualquer ordem, os promotores poderão transferir a função de ‘repórter colaborativo’ para outro aluno em qualquer momento.

2º) A escolha do ‘repórter colaborativo’ para cada localidade respeitará o Estado de origem dos jovens e estes devem estar aptos a atender à necessidade de ter excelente conhecimento da respectiva cidade e meios próprios para sua estada durante o período da cobertura.

3º) Os 12 jovens que formarão a SELEÇÃO UNIVERSITÁRIA ESTADÃO serão pagos pela cobertura colaborativa que vão realizar, respeitando-se valores praticados para remuneração de serviços prestados por universitários ou iniciantes no jornal O Estado de S. Paulo. E deverão seguir não só as orientações dadas durante o curso como também as de profissionais da redação, no dia a dia da cobertura.

a) Na eventualidade do previsto no item anterior, o aluno selecionado se obriga a expressar, por escrito, sua concordância em documento firmado pelos promotores do programa, desde o início do 2º CURSO ESTADO DE JORNALISMO ESPORTIVO.

b) O candidato assume também o compromisso de portar-se de forma a atender a todas as legislações enquanto estiver desempenhando seu trabalho e/ou simplesmente puder ser identificado como representante de qualquer um dos promotores do programa (Grupo Estado).

c) No caso do não cumprimento das regras pelos alunos, os promotores do programa poderão romper o acordo a qualquer tempo, sem qualquer ônus, não cabendo recurso de qualquer espécie.

4º) A atuação do aluno na SELEÇÃO UNIVERSITÁRIA ESTADÃO não pressupõe vínculo trabalhista nem cria direito relativo ao exercício da profissão junto aos promotores.