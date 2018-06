Resumo da Semana Estado de Jornalismo 2015

Com o tema 10 maneiras de contar histórias, a Semana Estado de Jornalismo reuniu 220 universitários de todo o País na sede do Estadão. Foram quatro dias intensos com palestras e workshops, de 20 a 23 de outubro, com discussões que foram das grandes reportagens ao uso de HQs no jornalismo, do jornalismo em TV aos podcasts.

O ano de 2015 marcou também o 10º Prêmio Santander Jovem Jornalista, que ocorre paralelamente à Semana. A escolha da famosa pauta para a reportagem a ser escrita pelos concorrentes surpreendeu. O tema foi sorteado na hora, no palco, entre todos os que já haviam sido passados nos anos anteriores. Para a alegria dos universitários, a pauta de 2014 acabou sendo a sorteada: Tecnologia revoluciona a educação.

A abertura do evento ficou a cargo do diretor de Desenvolvimento Editorial de Grupo Estado, Roberto Gazzi, que saudou os estudantes e alertou para a importância da figura do jornalista. “O Esso acaba de dar o prêmio de contribuição para o repórter, um reconhecimento à essa figura fundamental que vocês serão no futuro, que vão levar a bandeira do jornalismo adiante”, afirmou.

Confira os destaques da programação e leia mais nos links:

TERÇA-FEIRA, 20

Bloco 1: Narrativas em série – No papel ou no podcast

Bloco 2: Reportagens em livrarias – Histórias além da matéria

QUARTA-FEIRA, 21

Bloco 1: Grandes reportagens – Temas que exigem imersão

Bloco 2: Infografia e Dados – O lide em planilhas e formas

QUINTA-FEIRA, 22

Bloco 1/1:Foto – Pautas que nascem num clique

Bloco 1/2: Fact-Checking – O tira-teima do jornalismo

Bloco2: Multiplataformas – Desafios de um grande projeto (parte 1) e (parte 2)

Angela Bastos (Diário Catarinense)

Beatriz Jucá (Diário do Nordeste)

SEXTA-FEIRA, 23

Bloco 1: Vídeo – O testemunho da Câmera

Bloco 2: Ilustração – O traço a serviço da narrativa

