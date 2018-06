Estado de Jornalismo, na verdade, um pouco menos, por causa do índice de abstenção. No segundo tempo da partida, foram 60 rivais para as entrevistas, ou não? Seriam então 30 rivais e 30 colegas? Difícil responder. Porque os 30 que agora se reúnem todas as manhãs da semana e se cruzam pelos corredores durante à tarde na redação do jornal não estão disputando e, sim, cooperando. Brinco que somos, ainda que inexperientes, a maior editoria do jornal. A editoria Focas: com suas três dezenas de integrantes. “Aqui não tem sacanagem”, sempre reforça o coordenador do curso, Chico Ornellas. Em um primeiro momento, concorremos com cerca de 1.500 pretendentes para chegar aqui no Cursode Jornalismo, na verdade, um pouco menos, por causa do índice de abstenção. No segundo tempo da partida, foram 60 rivais para as entrevistas, ou não? Seriam então 30 rivais e 30 colegas? Difícil responder. Porque os 30 que agora se reúnem todas as manhãs da semana e se cruzam pelos corredores durante à tarde na redação do jornal não estão disputando e, sim, cooperando. Brinco que somos, ainda que inexperientes, a maior editoria do jornal. A editoria Focas: com suas três dezenas de integrantes. “Aqui não tem sacanagem”, sempre reforça o coordenador do curso, Chico Ornellas.

É verdade, e assim foi esse primeiro mês do nosso treinamento. Dúvidas surgidas em aula muitas vezes foram respondidas por e-mail. Assuntos interessantes, compartilhados pelo Facebook. Ideias de pauta para os temas que não eram da sua tarefa, oferecidas. Pautas que sobraram do assunto que você estava apurando, repassadas. Sem esquecer a sempre bem-vinda ajuda na revisão do seu texto antes de entregar o resultado da apuração, quase sempre a 5 minutos do deadline, o horário-limite de entrega das matérias – que tanto vicia. Essa “nicotina” dos jornalista move os dedos que batem apressados no teclado, impacientes para completar as trinta linhas com uma abertura inédita, que sempre buscamos, mas nem sempre conseguimos, e as informações que a complementarão. Por sorte, não estamos sozinhos.