Salvador, impressões

Maquete mostra como ficará a nova Arena Fonte Nova

Na última segunda-feira (31), os focas do Curso Estado de Jornalismo tiveram a oportunidade de conhecer uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, Salvador. A convite da construtora Odebrecht, visitamos as obras da nova Arena Fonte Nova, estádio localizado na região central da cidade e próximo a um famoso ponto turístico, o Dique do Tororó.

Em teoria, a obra é uma das mais adiantadas em relação às demais arenas para o Mundial – 30% de todo o projeto já foram concluídos. De fato, o ritmo das obras está acelerado, mas a menos de três anos da competição, percebe-se que ainda há muito a se fazer. Se considerarmos que Salvador pode sediar jogos da Copa das Confederações, em junho de 2013, o prazo fica ainda mais apertado.

30% da Arena Fonte Nova já foram construídos

Além disso, o transporte público deixa a desejar. Bem próximo à Arena Fonte Nova, há uma linha de metrô desativada; ir de ônibus ou carro é uma opção, mas o trânsito caótico pode assustar quem não é da cidade.

Já o Aeroporto Internacional de Salvador aparenta estar preparado para a movimentação em 2014: instalações modernas e poucos atrasos. O setor hoteleiro também “caminha” bem: a previsão para o ano da Copa é de 70 mil leitos, contra os 50 mil atuais. E de acordo com o Chefe de Gabinete da Secretaria para Assunto da Copa, Renan Araújo, o porto da cidade será reformado até lá para receber mais navios de cruzeiro.

A viagem a Salvador foi de vital importância para formular impressões acerca de um tema, de uma pauta. Pessoas que conheciam a cidade, como eu, puderam constatar que as versões oficiais sobre o lugar não são tão verdadeiras assim. Tudo caminha bem, mas 2014 já desponta no horizonte. Trabalhar muito e sem erros é algo bem-vindo a partir de agora para a capital soteropolitana.

José Roberto Gomes, de 22 anos, cursa o último ano de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero