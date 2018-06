Santo Hermes

Lembro-me como se fosse ontem do momento em que adentrei a sala dos focas, no primeiro dia do curso. Bem, considerando que isso foi na quinta-feira passada, anormal seria se eu não recordasse… O fato é que, em meio a tantas pessoas e novidades, um singelo objeto chamou minha atenção assim que cruzei a porta. Em cores berrantes e letras garrafais, o quadro na parede trazia uma reconfortante mensagem de boas-vindas.

Hoje, terminados os dois dias de treinamento do Hermes, eu entendo perfeitamente a importância deste alerta. Até segunda-feira, eu fazia parte do time “o Google é meu pastor e nada me faltará”. Mas depois de acessar a base de dados de um dos maiores jornais do País meu mote mudou para “se não está no Hermes, não existe”.

Os que não estão familiarizados ao tema devem estar se perguntando quem é o tal de Hermes. Explico: é um sistema americano voltado para a automação e o gerenciamento do fluxo de trabalho editorial de jornais, revistas, agências de publicidade e outras empresas do ramo de comunicação. Resumindo: é o pacote de programas que nos possibilita, entre outras coisas, consultar a base de dados do jornal; pesquisar e utilizar o material proveniente de agências, sucursais e colaboradores; editar e até fechar uma edição.

Pois é, editar e fechar uma edição… O medo de cometer o primeiro e último erro veio à tona: “E se eu colar um texto no objeto errado?”, “E se eu apagar alguma coisa importante sem querer?”, “E se eu liberar uma página do jornal que não está pronta?”. Sei que só a prática e o tempo tranquilizará a mim e aos outros focas, mas quer saber? O mais legal (e contraditório) disso tudo é justamente o frio na barriga, pois reflete o peso da nossa responsabilidade, a importância do lugar que ocupamos e o voto de confiança depositado em todos nós.

Gabriela Forlin, de 23 anos, é formada em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali)