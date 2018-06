Semana Ambiental: inscrições no dia 6

Especialistas em meio ambiente, ONGs que lutam pela preservação do planeta e jornalistas que cobrem o setor estarão reunidos de 4 a 7 de junho na Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Serão quatro tardes de palestras no auditório do Grupo Estado, que darão aos universitários participantes a chance de concorrer ao Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental.

A Semana começa com a discussão sobre nossos principais desafios na preservação do Meio Ambiente e segue com palestras com especialistas em mares, rios e represas – a ONU definiu 2013 como o Ano Internacional de Cooperação pela Água. Haverá, ainda, blocos sobre questões florestais, reciclagem e desenvolvimento sustentável.

O meio ambiente urbano não foi esquecido. A Semana reservou espaço para discutir a poluição e a ocupação desordenada nas cidades. Um bloco adicional trará relatos sobre a cobertura de momentos extremos, com momentos de desastres naturais ou provocados pelo homem.

Podem participar da Semana Estado de Jornalismo Ambiental alunos de todas as universidades de jornalismo do País. As inscrições devem ser feitas diretamente com os coordenadores dos cursos, de 6 a 24 de maio.

Durante a semana será divulgado o tema para o Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental. Poderão participar do concurso os universitários que tiverem 100% de presença nas palestras da Semana.

As reportagens produzidas serão avaliadas por uma comissão de profissionais do Estadão, que definirá os seis finalistas. Esses jovens jornalistas terão sua matéria publicada no portal www.estadao.com.br e ganharão uma viagem ao Estado do Paraná, para conhecer as reservas florestais locais.

Os finalistas vão participar de entrevistas com jornalistas do Grupo, representantes do meio acadêmico e da Tetra Pak, que escolherão o grande vencedor. O premiado terá a reportagem publicada na versão impressa do Estadão e vai participar de viagem à Suécia, com programação especial montada pela Tetra Pak, para conhecer as florestas do país.

SEMANA ESTADO DE JORNALISMO AMBIENTAL

Realização: 4 a 7 de junho

Horário: 14 às 17 horas

Local: Av. Eng. Caetano Álvares, 55 – Bairro do Limão – São Paulo/SP

Inscrições: diretamente na coordenação dos Cursos de Jornalismo de todo país

Período de inscrições: 6 a 24 de maio