Semana Estado recebe estudantes de todo o Brasil

O aperfeiçoamento no tema e a troca de conhecimento com outros estudantes do Brasil levaram Karen Garcia, estudante do curso de Jornalismo do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), a participar do evento. “Mesmo estando no primeiro ano do curso, já trabalho há alguns anos com jornalismo comunitário e ambiental. Por isso, o evento possibilitará expandir meu horizonte sobre o tema, principalmente em relação à sustentabilidade”, afirmou. Já Yuri Furtado, de 22 anos, foi atraído pelas possibilidades investigativas do jornalismo ambiental. “O que me trouxe à Semana foi meu interesse pelas matérias com caráter de denúncia. Espero ouvir sobre esse tipo de trabalho durante as palestras”, explicou o estudante da Faculdade Rio Branco, em São Paulo.

Ao final do evento, os universitários poderão concorrer ao 3º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, que dará ao vencedor uma viagem ao Texas, com programação montada especialmente para ele pelo Knight Center para Jornalismo na Américas.