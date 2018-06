Estuda jornalismo e quer ficar por dentro das principais questões da profissão na atualidade? Então, não perca os debates da Semana Estado. Todos os anos, cerca de 300 estudantes do País todo se reúnem no auditório do Estadão, em São Paulo, para palestras, workshops e visitas guiadas à redação. Em 2017, o evento ocorre de 24 a 27 de outubro, na parte da tarde, abordando o tema JORNALISMO EM REDE.

São quatro dias intensos, com programação desenvolvida para aproximar universitários de profissionais experientes e de fontes em vários setores. As atividades são sempre gratuitas, mas é preciso ficar atento para garantir sua participação. As vagas são limitadas e as inscrições, feitas diretamente com os coordenadores das faculdades. Vale a pena acompanhar notícias aqui no blog e também na página CursosEstadodeJornalismo, no Facebook.

A Semana Estado de Jornalismo é um dos mais tradicionais eventos dedicados a jornalistas em formação. Criado em 1993, o programa a cada ano busca um enfoque diferente, das grandes reportagens em várias áreas às inovações tecnológicas que vêm modificando a forma de produzir e difundir a informação. Do que a profissão precisa manter em sua essência aos novos desafios que se apresentam. Junto com a Semana Estado é promovido o Prêmio Santander Jovem Jornalista, para a melhor reportagem produzida após o evento. A pauta da reportagem a ser produzida é divulgada no início da Semana. O vencedor tem sua matéria publicada Estadão impresso e ganha um semestre letivo na Universidad de Navarra, na Espanha, com todas as despesas pagas. O jovem jornalista ainda recebe um laptop e vê sua reportagem também no site do Estadão, assim como os finalistas.

Veja os principais momentos das últimas edições aqui.

