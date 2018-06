Um jornalista também é feito de livros

Para qualquer estudante de Jornalismo parece óbvio, mas vale a pena repetir: leia muito e leia sempre. Não apenas jornais, revistas e blogs, mas, essencialmente, livros. Esse foi um dos muitos conselhos repetidos à exaustão pelo professor Paco Sanchéz durante sua semana com os focas. Paco nos disse que devemos ler pelo menos um metro de livros (deitados) por ano e nos orientou a sempre carregar um livro na bolsa, para ler durante as esperas que surgem de repente ao longo do dia e acabar com a desculpa de que não se tem tempo para ler.

Ele não só nos recomendou o hábito da leitura diária como passou uma lista de 100 livros dos séculos XIX e XX que valem a pena ser lidos. Desses, separei alguns títulos para colocar nesse post. Não são manuais de jornalismo, mas clássicos da literatura, fundamentais para quem quer aprender a escrever um bom texto. Ler é essencial para saber construir frases, ampliar o vocabulário e até mesmo invejar o texto de um escritor genial. Como Paco me disse em sua última aula, invejar o texto alheio é um bom sinal. Um jornalista deve começar a se preocupar quando não inveja ninguém.

Dostoiévski – Os Irmãos Karamazov

Tolstoi – Guerra e Paz

C. S. Lewis – A anatomia de uma dor

Charles Baudelaire – Os Paraísos Artificiais

Joseph Conrad – Coração das Trevas

Charles Dickens – Um conto de duas cidades

William Faulkner – Sartoris

William Golding – O Senhor das Moscas

Ernest Hemingway – O Velho e o Mar

G. K. Chesterton – O homem que era quinta-feira