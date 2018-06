Um pouco mais de tempo

Um pensamento melancólico tem me acompanhado com alguma frequência nos últimos dias. “Poxa, não falta muito para acabar!” Pode parecer um tanto quanto dramático dizer algo do tipo a 23 dias do fim do curso. E, para ser bem sincero, realmente é um pouco exagerado.

Sei que o momento não é ideal para sentimentalidades. Temos um suplemento inteiro pra produzir, e o tempo não tem sido um grande aliado – o que, por si só, é motivo para alguns sobressaltos. Talvez por isso esse lamento seja um pouco egoísta. Desculpe, não posso evitar.

Agora, se tanta coisa acontece em apenas um dia e uma semana chega a parecer uma verdadeira eternidade, por que raios esses últimos 23 dias têm dado sinais de ser tão escassos? Ainda há muito a aproveitar!

Muita coisa deve mudar depois de 10 de dezembro. Alguns de nós voltarão para casa. Outros arriscarão as economias em empreitadas profissionais pela Pauliceia. Não teremos mais esse convívio intenso – marcado por conversas inflamadas sobre política, divagações sobre o futuro jornalístico e até por piadas sobre as coisas menos importantes do mundo. Por acaso é demais ter saudades antecipadas?