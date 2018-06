Como você já deve saber, todos os anos os focas são ordenados por algarismos. Eu sou o número 15 da turma de 2010. E, no ano que vem, um novo jornalista vai ocupar o lugar que hoje sinto ser meu. Simples assim. Impessoal? Nem tanto.

Se há um mês e meio os números organizavam um grupo de desconhecidos, hoje eles mostram que nós, focas, formamos um conjunto. Não represento muito no bolo – apenas a fração de um trinta avos –, mas me sinto privilegiado em fazer parte de tudo isso. Afinal, compartilhar a experiência é um dos aspectos mais legais do curso.

Convivemos todos os dias úteis em período integral. Dividimos o tempo e algumas tarefas (como é o caso da atualização desse blog). Nos momentos de descanso, buscamos juntos opções de lazer – e, curiosamente, nos divertimos como amigos de longa data.

O suplemento do curso no Estadão será feito em conjunto, claro. E marcaremos como turma nossa passagem pelo jornal. Depois, bem… que venham outros 30.