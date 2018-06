Uma nova era

Olá, pessoal do Em Foca!

Começa agora uma nova geração. A 22ª turma do Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Estadão chegou, e com ela, novos posts, textos, fotos, vídeos e risadas.

Será apenas a segunda turma do curso a manter o blog. Eu fui foca no ano passado e agora, muitos vídeos e um Enem depois, sou repórter de educação do jornal. Terei a honra de ser um dos coordenadores do Em Foca.

Curtam!

Frederico “Cedê” Silva, de 25 anos, é repórter do Estadão.edu e foi foca em 2010