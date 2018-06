Achar pautas a partir de assuntos batidos não é fácil. Entre os focas, um assunto foi onipresente nesta segunda-feira: como achar uma matéria legal sobre um tema conhecido? O debate me fez lembrar minha curta experiência em jornalismo econômico. “Os assuntos se repetem e o desafio constante é trazer sempre uma nova abordagem, que faça o leitor querer ler algo que já foi escrito”, já diria o editor. Aliás, “sua excelência, o leitor”, nos avisou o coordenador do curso, Chico Ornellas.

A experiência de achar pautas no IML, delegacias de polícia, cemitérios, na Rua Augusta e na 25 de Março é uma amostra disso. Uma realidade com a qual teremos que nos confrontar muitas vezes, em um futuro que pode não estar tão distante assim. Eu mesmo me pego reclamando muitas vezes.

Desistir é sempre uma possibilidade. “Alguém quer?”. Já saímos de nossas zonas de conforto e ninguém disse que ia ser fácil. A solução? Vá para a rua, repórter! E que Deus abençoe a arte de sujar os sapatos.

Leonardo Berns Gorges, de 23 anos, é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)