Veja os aprovados para a segunda fase do processo seletivo para estágio no Estadão

Foi divulgada ontem, dia 4, a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase do processo seletivo para estágio no Estadão. A próxima etapa, presencial, ocorre na sede do jornal, no dia 13 de junho, com prova e rodada de entrevistas. Todos os selecionados vão receber e-mail com mais orientações.

Confira, abaixo, a lista de aprovados. Parabéns a todos!

Ana Carolina França Cavallini

Bárbara Rodrigues Pereira

Caio Nascimento

Diana Cheng

Eva Vila Pacheco

Gregory Prudenciano

João Victor Escovar

Julia Pereira Alves

Karoline Alves Rosa

Liz Dórea

Luiza Russo Vilela

Mariana Vick

Mateus Gordilho Apud

Matheus Morgado Bogado

Pedro Henrique Graminha

Pedro Henrique Ribas Caramuru Crotti

Pedro Vieira Fernandes

Rebeca Caroline Araújo dos Anjos

Taynan Cristófani

Vanessa Nagayoshi

Vitor Garcia de Oliveira Raymundo