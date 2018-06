O que você é capaz de fazer em cinco minutos? E em uma hora? As pausas do cafezinho e do almoço são preciosas para os focas. Isso não significa que nós só tomamos café, muito menos que ficamos uma hora almoçando. Este tempo é dividido com a apuração das pautas, com a busca de pautas ou com pesquisas na internet.

Um pequeno intervalo é o suficiente para fazer uma ligação e entrevistar a fonte. Como estar atualizado é essencial, acessar os principais sites de notícia e ler o jornal todos os dias também são boas dicas para ocupar os espaços entre uma aula e outra. E depois dessa rotina, onde as pausas servem como continuação da vida de foca, sobram até uns poucos minutos para sonhar.

Mariana Niederauer, de 21 anos, é formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)