Vitória dos focas

Os focas acompanharam em tempo real a cobertura da vitória da candidata de Lula. O segundo turno das eleições foi uma excelente oportunidade para atuar em um grande evento. “Foi legal porque a gente ajudou no trabalho. Acompanhamos as eleições nos outros Estados e sugerimos pauta para fazer a repercussão”, afirma o foca Guilherme Waltenberg.

Alguns focas já haviam participado de outras eleições. É o caso da gaúcha Bruna Maia, que ajudou na cobertura da votação para prefeito de Porto Alegre. A foca achou o trabalho na rede RBS, na qual era trainee, bem mais tenso e corrido, pois precisava organizar entradas ao vivo a todo momento. “A cobertura do jornal é mais organizada e, por isso, o pessoal trabalha com mais tranquilidade.”

Eu fui para a rádio Eldorado no período noturno. Juntamente com o foca Gustavo Aleixo, passamos a noite “ralando” para colaborar com a equipe fixa. Não tivemos grandes problemas e acredito que demos uma boa contribuição. Além da experiência de trabalho, foi uma boa oportunidade para estabelecer contatos com assessores e outros políticos.