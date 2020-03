01 Na Quarentena: Você já ouviu falar de Fomo? O que ela tem a ver com essa fase de isolamento?

No primeiro episódio do novo podcast do Estadão, ‘Na Quarentena’, publicado de segunda a sexta-feira, às 17h, conversamos com a psicóloga Maria de Fátima Rato Padin sobre a síndrome de FOMO (Fear of Missing Out ou “medo de estar perdendo algo”) nos tempos de coronavírus e a regulamentação dos atendimentos psicológicos via internet como uma opção durante a quarentena.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.