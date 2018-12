02 Balanço e perspectiva: Marcelo de Moraes; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Estadão Notícias continua apresentando a série de 11 episódios com balanços e perspectivas nas mais diversas áreas: política, economia, cultura, relações internacionais, entre outras. O time de colunistas do Estado traz os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. No episódio desta segunda-feira, 24, véspera de Natal, o jornalista Marcelo de Moraes, integrante do site BR18, analisa o fim da polarização entre PT e PSDB e o resultado da eleição deste ano que, para ele, teve o eleitor como protagonista. O colunista ainda comenta o avanço da influência das redes sociais no processo político. Ouça no player abaixo.

