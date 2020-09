02 Podcast ‘Cenários’ com Sonia Racy: Pedro Parente e o enfrentamento de crises no Brasil

No segundo episódio da série “Cenários”, Sonia Racy entrevista Pedro Parente, presidente do Conselho de Administração da BRF e sócio da EB Capital. Ex-ministro do governo FHC, Parente relembra como enfrentou a crise do apagão no Brasil e fala sobre os desafios para que o País saia da atual crise causada pela pandemia. Ele também explica como a BRF se preparou para os desafios impostos pelo atual cenário da economia global.

(Foto: Marcelo Coelho)