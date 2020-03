04 “Na Quarentena”: Dinho Ouro Preto: ‘Tive Dengue, H1N1, mas a covid-19 é pior’

O cantor Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, foi diagnosticado com coronavírus há menos de uma semana. Alguns internautas mais atentos, lembraram que essa não é a primeira doença “da moda” que acomete o artista. No entanto, ele garante: “Tive Dengue, H1N1, mas a covid-19 é pior”.

No quarto episódio do podcast “Na Quarentena”, Dinho conta como está sendo enfrentar o coronavírus e aproveita para alfinetar as declarações do presidente Jair Bolsonaro. “Deveria haver uma figura pública que pudesse inspirar confiança em todos nós”, diz.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.