05 “Na Quarentena”: Um papo com o escritor Lourenço Mutarelli e a estreia do quadro ‘Estadão Recomenda’ no podcast

Por Clara Rellstab

Para que a sua quarentena não pareça estar passando tão devagar, o quinto episódio do podcast “Na Quarentena” vai te presentear com duas obras artísticas. Aliás, quem te presenteia é o escritor, ator e quadrinista, Lourenço Mutarelli.

O autor teve o seu quadrinho Transubstanciação, de 1991, disponibilizado gratuitamente pela editora Comix Zone, que o republicou em 2019 , junto com outras duas histórias do artista no compilado “Capa Preta. A HQ está disponível no link. Se romance for mais a sua praia, a editora Companhia das Letras disponibiliza o livro “Nada me Faltará”, também de Mutarelli, em ebook gratuito, aqui.

Neste capítulo, também há a estreia do quadro “Estadão Recomenda”, no qual jornalistas, personalidades e convidados te sugerem um livro, filme ou série para matar o tempo durante a epidemia do coronavírus. Hoje, a palavra é do editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig.

Mutarelli sobre a quarentena: “Vai ser muito emocionante na hora que isso passar (…). Outro dia, com a primeira compra que fiz e vieram entregar, chegou um refrigerante, eu quase chorei.”